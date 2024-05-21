Російські пропагандистські Telegram-канали заявили, що вдень 21 травня у Бєлгородській області пролунали вибухи, внаслідок чого над містом здійнявся густий чорний дим.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков традиційно звинуватив в атаці українську армію.

За його словами, у селі Вознесенівка Шебекінського району безпілотники влучили по території сільськогосподарського підприємства: посічені складські приміщення й ангари з технікою, також сталося загоряння місткості з паливом.

Утім, деякі ресурси стверджують, що удар прийшовся по паливосховищу окупантів, яке вони використовували для ведення війни проти України.

У ніч проти 17 травня сталася, ймовірно, найбільша дронова атака на Росію за весь час війни – понад 100 безпілотників.

У Севастополі була пошкоджена електропідстанція "Севастопольська", у Новоросійську – нафтовий термінал, у Туапсе – нафтопереробний завод.

У ніч проти 19 травня українські БпЛА атакували Слов'янський нафтопереробний завод.

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