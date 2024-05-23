Під Києвом рятувальники знайшли залишки ракети "Точка-У" та снаряди до "Граду" – відео
Рятувальники у Київській області знайшли залишки ракети "Точка-У" та снаряди до системи залпового вогню "Град" і знищили на полігоні. Відповідне відео опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Зазначається, що піротехнічна група мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС працювала на двох локаціях у Бучанському районі Київської області.
Зокрема, за даними рятувальників, у житловому секторі села Крюківщина сапери вилучили залишки тактичного ракетного комплексу "Точка-У", які за допомогою маніпулятора завантажили до піротехнічного автомобіля та перевезли на спеціальний майданчик.
А у селищі Гостомель сапери знешкодили три снаряди реактивної системи залпового вогню "Град": їх було вилучено та знищено на полігоні.
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