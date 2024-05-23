Рятувальники у Київській області знайшли залишки ракети "Точка-У" та снаряди до системи залпового вогню "Град" і знищили на полігоні. Відповідне відео опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що піротехнічна група мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС працювала на двох локаціях у Бучанському районі Київської області.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Зокрема, за даними рятувальників, у житловому секторі села Крюківщина сапери вилучили залишки тактичного ракетного комплексу "Точка-У", які за допомогою маніпулятора завантажили до піротехнічного автомобіля та перевезли на спеціальний майданчик.

А у селищі Гостомель сапери знешкодили три снаряди реактивної системи залпового вогню "Град": їх було вилучено та знищено на полігоні.

Фото: ДСНС

ДОВІДКА "Точка-У" — радянський тактичний ракетний комплекс, розробка якого розпочалась ще у 1968 році. Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кг, які можуть оснащуватися різними типами бойової частини, зокрема і ядерною. "Точка-У" — радянський тактичний ракетний комплекс, розробка якого розпочалась ще у 1968 році. Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кг, які можуть оснащуватися різними типами бойової частини, зокрема і ядерною.

Зранку 23 травня армія РФ вдарила по Харкову й Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.

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