Спасатели в Киевской области нашли остатки ракеты "Точка-У" и снаряды к системе залпового огня "Град" и уничтожили на полигоне. Соответствующее видео опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Отмечается, что пиротехническая группа мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС работала на двух локациях в Бучанском районе Киевской области.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В частности, по данным спасателей, в жилом секторе села Крюковщина саперы изъяли остатки тактического ракетного комплекса "Точка-У", которые с помощью манипулятора загрузили в пиротехнический автомобиль и перевезли на специальную площадку.

А в поселке Гостомель саперы обезвредили три снаряда реактивной системы залпового огня "Град": они были изъяты и уничтожены на полигоне.

Фото: ГСЧС

СПРАВКА "Точка-У" – советский тактический ракетный комплекс, разработка которого началась еще в 1968 году. Комплекс использует ракеты с боеголовками массой 482 кг, которые могут оснащаться разными типами боевой части, в том числе и ядерной. "Точка-У" – советский тактический ракетный комплекс, разработка которого началась еще в 1968 году. Комплекс использует ракеты с боеголовками массой 482 кг, которые могут оснащаться разными типами боевой части, в том числе и ядерной.

Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.

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