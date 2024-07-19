Нацполіція встановлює свідків російського терору на Київщині, коли окупанти на початку повномасштабного вторгнення розстрілювали авто з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися. Правоохоронці оприлюднили відповідне відео.

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Розслідуються масові вбивства мирного населення армією РФ з 26 лютого до 30 березня 2022 року на відрізку траси Київ-Чоп між селами Бузова та Березівка Бучанського району.

Правоохоронці повідомили, що російські воєнні злочинці облаштували бойові позиції між двома селами поблизу АЗС "БРСМ" і з різного виду озброєння розстрілювали автомобілі, на яких місцеві мешканці намагалися виїхати із зони бойових дій. Росіяни також убивали місцевих, які йшли пішки чи виїжджали на велосипедах, стверджують у поліції.

Встановлено факти розстрілів дев’яти цивільних автівок, вбивства 22 людей і поранення ще шістьох.

Поліціянти встановлюють усіх потерпілих і свідків, хто може надати будь-яку інформацію щодо воєнних злочинів загарбників. Звертатись можна на спецлінію поліції 102 або за номером 0977262962.

На стику березня та квітня 2022 року українські військові звільнили Київську область від російських окупантів. На вулицях звільнених міст, зокрема у Бучі, було виявлено тіла вбитих мирних жителів.

Російські чиновники та пропагандисти назвали кадри з Бучі "фейком". Однак супутникові знімки компанії Maxar вказують – убиті з'явилися на вулицях під час окупації.

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