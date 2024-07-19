Нацполіція встановлює свідків російського терору на Київщині, коли окупанти на початку повномасштабного вторгнення розстрілювали авто з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися. Правоохоронці оприлюднили відповідне відео.

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Розслідуються масові вбивства мирного населення армією РФ з 26 лютого до 30 березня 2022 року на відрізку траси Київ-Чоп між селами Бузова та Березівка Бучанського району.

Правоохоронці повідомили, що російські воєнні злочинці облаштували бойові позиції між двома селами поблизу АЗС "БРСМ" і з різного виду озброєння розстрілювали автомобілі, на яких місцеві мешканці намагалися виїхати із зони бойових дій. Росіяни також убивали місцевих, які йшли пішки чи виїжджали на велосипедах, стверджують у поліції.

Встановлено факти розстрілів дев’яти цивільних автівок, вбивства 22 людей і поранення ще шістьох.

Поліціянти встановлюють усіх потерпілих і свідків, хто може надати будь-яку інформацію щодо воєнних злочинів загарбників. Звертатись можна на спецлінію поліції 102 або за номером 0977262962.

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