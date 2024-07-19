Поліція показала відео, як росіяни розстрілювали авто на Київщині, шукає свідків
Нацполіція встановлює свідків російського терору на Київщині, коли окупанти на початку повномасштабного вторгнення розстрілювали авто з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися. Правоохоронці оприлюднили відповідне відео.
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Розслідуються масові вбивства мирного населення армією РФ з 26 лютого до 30 березня 2022 року на відрізку траси Київ-Чоп між селами Бузова та Березівка Бучанського району.
Правоохоронці повідомили, що російські воєнні злочинці облаштували бойові позиції між двома селами поблизу АЗС "БРСМ" і з різного виду озброєння розстрілювали автомобілі, на яких місцеві мешканці намагалися виїхати із зони бойових дій. Росіяни також убивали місцевих, які йшли пішки чи виїжджали на велосипедах, стверджують у поліції.
Встановлено факти розстрілів дев’яти цивільних автівок, вбивства 22 людей і поранення ще шістьох.
Поліціянти встановлюють усіх потерпілих і свідків, хто може надати будь-яку інформацію щодо воєнних злочинів загарбників. Звертатись можна на спецлінію поліції 102 або за номером 0977262962.
- На стику березня та квітня 2022 року українські військові звільнили Київську область від російських окупантів. На вулицях звільнених міст, зокрема у Бучі, було виявлено тіла вбитих мирних жителів.
- Російські чиновники та пропагандисти назвали кадри з Бучі "фейком". Однак супутникові знімки компанії Maxar вказують – убиті з'явилися на вулицях під час окупації.
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