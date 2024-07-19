Нацполиция устанавливает свидетелей российского террора в Киевской области, когда оккупанты в начале полномасштабного вторжения расстреливали авто с гражданскими людьми, которые пытались эвакуироваться. Правоохранители обнародовали соответствующее видео.

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Расследуются массовые убийства мирного населения армией РФ с 26 февраля по 30 марта 2022 года на отрезке трассы Киев-Чоп между селами Бузова и Березовка Бучанского района.

Правоохранители сообщили, что российские военные преступники обустроили боевые позиции между двумя селами вблизи АЗС "БРСМ" и из разных видов вооружения расстреливали автомобили, на которых местные жители пытались выехать из зоны боевых действий. Россияне также убивали местных, которые шли пешком или выезжали на велосипедах, утверждают в полиции.

Установлены факты расстрелов девяти гражданских автомобилей, убийства 22 человек и ранения еще шестерых.

Полицейские устанавливают всех потерпевших и свидетелей, кто может предоставить любую информацию о военных преступлениях захватчиков. Обращаться можно на спецлинию полиции 102 или по номеру 0977262962.

На стыке марта и апреля 2022 года украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.

Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании Maxar указывают – убитые появились на улицах во время оккупации.

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