Зенітно-ракетний комплекс російських окупантів "Тор" було виявлено з дрона та знищено одним точним ударом. Відео знищення ворожої техніки опублікували у соцмережах розробники безпілотних систем Ukrspecsystems.

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На записі російський ЗРК "Тор" розгорнутий для стрілянини на ґрунтовій дорозі серед фермерських полів, біля нього ходить член екіпажу.

Далі по ЗРК завдається удар. Після того як дим від потрапляння забирає вітром, дрон показує в багаторазовому наближенні пошкоджену установку.

Місце та час фільмування відео не вказані.

27 листопада з'явилося відео знищення Силами спецоперацій російської самохідної артилерійської установки "Гіацинт-С".

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