Південний напрямок. ССО допомогли знищити "вщент" САУ "Акація": відео точного удару
На південному напрямку воїни сил спеціальних операцій допомогли знищити самохідну артилерійську установку "Акація". Відповідне відео опублікували у командуванні ССО.
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Військові заявляють, що оператори 73 морського центру ССО на південному напрямку виявили та ідентифікували російську САУ 2С3 "Акація".
Координати було передано українським артилеристам для коригування вогню.
Точним ударом техніка ворога була знищена "вщент".
Раніше бійці спецпризначення допомогли знищити САУ "Гіацинт" із системи HIMARS у районі Куп'янська.
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