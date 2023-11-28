Южное направление. ССО помогли уничтожить "вдребезги" САУ "Акация": видео точного удара
На южном направлении воины Сил специальных операций помогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Акация". Соответствующее видео опубликовали в командовании ССО.
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Военные заявляют, что операторы 73 морского центра ССО на южном направлении обнаружили и идентифицировали российскую САУ 2С3 "Акация".
Координаты были переданы украинским артиллеристам для корректировки огня.
Точным ударом техника врага была уничтожена "вдребезги".
Ранее бойцы спецназа помогли уничтожить САУ "Гиацинт" из системы HIMARS в районе Купянска.
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