На южном направлении воины Сил специальных операций помогли уничтожить самоходную артиллерийскую установку "Акация". Соответствующее видео опубликовали в командовании ССО.

Военные заявляют, что операторы 73 морского центра ССО на южном направлении обнаружили и идентифицировали российскую САУ 2С3 "Акация". 

Координаты были переданы украинским артиллеристам для корректировки огня. 

Точным ударом техника врага была уничтожена "вдребезги". 

Ранее бойцы спецназа помогли уничтожить САУ "Гиацинт" из системы HIMARS в районе Купянска.

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