Зенитно-ракетный комплекс российских оккупантов "Тор" был обнаружен с дрона и уничтожен одним точным ударом. Видео уничтожения вражеской техники опубликовали в соцсетях разработчики беспилотных систем Ukrspecsystems.

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На записи российский ЗРК "Тор" развернут для стрельбы на грунтовой дороге среди фермерских полей, возле него ходит член экипажа.

Далее по ЗРК наносится удар. После того как дым от попадания уносит ветром, дрон показывает в многократном приближении поврежденную установку.

Место и время съемки видео не указаны.

27 ноября появилось видео уничтожения Силами спецопераций российской самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С".

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