Російський літак-винищувач випустив теплову пастку прямо по американському безпілотнику MQ-9 Reaper над Сирією у неділю 23 липня. Про це повідомляє ABC News з посиланням на командувача Центральними Військово-повітряними силами США Алекса Гринкевича.

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Безпілотник виконував місію по боротьбі з тероризмом проти угрупування бойовиків Ісламська держава.

Опівдні у неділю російський винищувач підлетів на небезпечну відстань до дрона, "турбуючи" його і розгортаючи теплові пастки "прямо над головою", відстань між суднами була "лише кілька метрів", зауважив Гринкевич.

Одна із пасток влучила по дрону, "сильно пошкодивши його пропелер", повідомив командувач.

Цей момент потрапив на відео, зафільмоване дроном. Після влучання запис обривається.

"Відверте ігнорування безпеки польотів російським винищувачем відволікає від нашої місії із забезпечення остаточної поразки ІДІЛ. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці", — сказав він.

Екіпаж, який дистанційно керував дроном, зміг утримати контроль над ним і повернути його на домашню базу.

Сполучені Штати мають близько 900 військовослужбовців у східній Сирії, які допомагають у боротьбі з терористичною Ісламською державою.

Росія має військову присутність на північному заході Сирії в рамках своєї місії з підтримки сирійського диктатора Башара Асада, зауважує ABC News.

Водночас збройні сили Росії та США впродовж багатьох років користуються "гарячою лінією для усунення конфлікту".

Завдяки їй сторони повідомляють одна одній, коли вони виконують місії, щоб уникнути будь-яких "небезпечних непорозумінь".

Ця гаряча лінія все ще використовується, але, за словами високопосадовця оборони США, вона "іноді стає дуже гарячою" з великою кількістю дзвінків "туди-сюди" під час напружених зіткнень.

14 березня 2023 року один із двох російських винищувачів Су-27 пошкодив гвинт БпЛА MQ-9 над Чорним морем: ВПС США "затопили" дрон у міжнародних водах.

18 липня видання AP повідомило, що США розглядають кілька варіантів протидії зростаючій ворожій активності російської військової авіації в небі над Сирією

Наприкінці травня з'явилось відео, на якому винищувач ВПС Китаю "занадто агресивно", як пишуть про інцидент над нейтральними водами американські військові, перехопив і змусив скоригувати курс літак-розвідник ВПС США.

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