Российский самолет-истребитель выпустил тепловую ловушку прямо по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper над Сирией в воскресенье 23 июля. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на командующего Центральными Военно-воздушными силами США Алекса Гринкевича.

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Беспилотник выполнял миссию по борьбе с терроризмом против группировки боевиков Исламское государство.

В воскресенье российский истребитель подлетел на опасное расстояние к дрону, "беспокоя" его и разворачивая тепловые ловушки "прямо над головой", расстояние между судами было "лишь несколько метров", заметил Гринкевич.

Одна из ловушек попала в дрон, сильно повредив его пропеллер, сообщил командующий.

Этот момент попал на видео, снятое дроном. После попадания запись обрывается.

"Откровенное игнорирование безопасности полетов российским истребителем отвлекает от нашей миссии по обеспечению окончательного поражения ИГИЛ. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", — сказал он.

Экипаж, дистанционно управлявший дроном, смог удержать контроль над ним и вернуть его на домашнюю базу.

Соединенные Штаты имеют около 900 военнослужащих в восточной Сирии, помогающих в борьбе с террористическим Исламским государством.

У России есть военное присутствие на северо-западе Сирии в рамках своей миссии по поддержке сирийского диктатора Башара Асада, отмечает ABC News.

В то же время вооруженные силы России и США на протяжении многих лет пользуются "горячей линией для устранения конфликта".

Благодаря ей стороны сообщают друг другу, когда они выполняют миссии, чтобы избежать каких-либо "опасных недоразумений".

Эта горячая линия все еще используется, но, по словам высокопоставленного чиновника обороны США, она "иногда становится очень горячей" с большим количеством звонков "туда-сюда" во время напряженных столкновений.

14 марта 2023 года один из двух российских истребителей Су-27 повредил винт БпЛА MQ-9 над Черным морем: ВВС США "затопили" дрон в международных водах.

18 июля издание AP сообщило, что США рассматривают несколько вариантов противодействия растущей враждебной активности российской военной авиации в небе над Сирией.

В конце мая появилось видео, на котором истребитель ВВС Китая "слишком агрессивно", как пишут об инциденте над нейтральными водами американские военные, перехватил и заставил скорректировать курс самолет-разведчик ВВС США.

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