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Китайский истребитель J-16 промчался перед носом самолета-разведчика США – видео маневра видео

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31.05.2023, 01:17
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Истребитель ВВС Китая Shenyang J-16 "излишне агрессивно", как пишут об инциденте над нейтральными водами Южно-Китайского моря (ЮКМ) американские военные, перехватил и вынудил скорректировать курс самолет-разведчик ВВС США. Видео из кабины RC-135 опубликовал сайт аудиовизуальной информации Минобороны США.

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Инцидент произошел еще 26 мая.

Пентагон назвал "непрофессиональным перехватом" маневр китайского истребителя четвертого поколения на базе Су-27, совершенный перед носом RC-135. После пролета J-16 разведчик пролетел через его турбулентный след.

"RC-135 выполнял безопасные и обычные полеты над ЮКМ в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом", – заявили в Пентагоне.

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Там заверили по традиции, что "США продолжат летать, плавать и действовать — безопасно и ответственно — везде, где это позволяет международное право".

Китай утверждает, что подавляющая часть ЮКМ – это их законная территория (претензии отклонены международным судом в Гааге, но Пекин отказался признавать это решение), и активно милитаризует район, в том числе намывая искусственные острова для военных баз. Этому противятся США, Япония, Филиппины и другие соседи по региону.

Подобные перехваты – не редкость как в полосах воздуха между странами НАТО/РФ, так и НАТО/Китай, и в других частях мира. Обычно они заканчиваются без последствий, – только такими формальными нотами.

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Євген Пилипенко
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КитайсамолетперехватRC-135ЮКМJ-16
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