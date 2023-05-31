RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Китайський винищувач J-16 промчав перед носом літака-розвідника США – відео маневру видео

Этот материал также доступен на русском
31.05.2023, 01:17
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Винищувач ВПС Китаю Shenyang J-16 "занадто агресивно", як пишуть про інцидент над нейтральними водами Південнокитайського моря (ПКМ) американські військові, перехопив і змусив скоригувати курс літак-розвідник ВПС США. Відео із кабіни RC-135 опублікував сайт аудіовізуальної інформації Міноборони США.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Інцидент трапився ще 26 травня.

Пентагон назвав "непрофесійним перехопленням" маневр китайського винищувача четвертого покоління на базі Су-27, здійснений перед носом RC-135. Після прольоту J-16 розвідник пролетів крізь його турбулентний слід.

"RC-135 виконував безпечні та звичайні польоти над ПКМ у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права", – заявили в Пентагоні.

Читайте також: Український льотчик: Ми виконуємо завдання, яких немає в жодному підручнику світу

Там запевнили за традицією, що "США продовжать літати, плавати та діяти – безпечно та відповідально – скрізь, де це дозволяє міжнародне право".

Китай стверджує, що переважна частина ПКМ – це їхня законна територія (претензії відхилені міжнародним судом у Гаазі, але Пекін відмовився визнавати це рішення), і активно мілітаризує район, у тому числі намиваючи штучні острови для військових баз. Цьому опираються США, Японія, Філіппіни та інші сусіди регіону.

Подібні перехоплення – не рідкість як у смугах повітря між країнами НАТО/РФ, так і НАТО/Китай, та в інших частинах світу. Зазвичай вони закінчуються без наслідків, – лише такими формальними нотами.

Читайте також: Резніков – союзникам: Нам потрібно 120 винищувачів. Eurofighter і Gripen теж допомогли б

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
літаккитайавіаціяперехопленняRC-135J-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 