Винищувач ВПС Китаю Shenyang J-16 "занадто агресивно", як пишуть про інцидент над нейтральними водами Південнокитайського моря (ПКМ) американські військові, перехопив і змусив скоригувати курс літак-розвідник ВПС США. Відео із кабіни RC-135 опублікував сайт аудіовізуальної інформації Міноборони США.

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Інцидент трапився ще 26 травня.

Пентагон назвав "непрофесійним перехопленням" маневр китайського винищувача четвертого покоління на базі Су-27, здійснений перед носом RC-135. Після прольоту J-16 розвідник пролетів крізь його турбулентний слід.

"RC-135 виконував безпечні та звичайні польоти над ПКМ у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права", – заявили в Пентагоні.

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Там запевнили за традицією, що "США продовжать літати, плавати та діяти – безпечно та відповідально – скрізь, де це дозволяє міжнародне право".

Китай стверджує, що переважна частина ПКМ – це їхня законна територія (претензії відхилені міжнародним судом у Гаазі, але Пекін відмовився визнавати це рішення), і активно мілітаризує район, у тому числі намиваючи штучні острови для військових баз. Цьому опираються США, Японія, Філіппіни та інші сусіди регіону.

Подібні перехоплення – не рідкість як у смугах повітря між країнами НАТО/РФ, так і НАТО/Китай, та в інших частинах світу. Зазвичай вони закінчуються без наслідків, – лише такими формальними нотами.

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