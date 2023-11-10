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Сезон дронового полювання. 68 бригада показала знищення техніки окупантів – відео видео

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10.11.2023, 12:03
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68 окрема єгерська бригада ім. Олекса Довбуша опублікувала відео з деякими результатами роботи оператора дронів.

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"Ефективність FPV-дронів неможливо переоцінити! Ними можна як знищувати вантажівки, що везуть БК чи екіпаж росіян, так і підбивати броньовану техніку ворога", – написали військові.

  • 6 листопада Укроборонпром заявив, що запустив у серію аналог "шахедів" і освоїв виробництво FPV-дронів.
  • Стратком ЗСУ опублікував зняте дроном спостереження відео знищення станції РЕБ росіян у районі Світлодарська.

Дивіться також: ЗСУ вперше знищили FPV-дронами ЗРК "Тор" за $24 мільйони – відео

Сергій Бережний
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