68 окрема єгерська бригада ім. Олекса Довбуша опублікувала відео з деякими результатами роботи оператора дронів.

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"Ефективність FPV-дронів неможливо переоцінити! Ними можна як знищувати вантажівки, що везуть БК чи екіпаж росіян, так і підбивати броньовану техніку ворога", – написали військові.

6 листопада Укроборонпром заявив, що запустив у серію аналог "шахедів" і освоїв виробництво FPV-дронів.

Стратком ЗСУ опублікував зняте дроном спостереження відео знищення станції РЕБ росіян у районі Світлодарська.

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