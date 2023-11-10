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Сезон дроновой охоты. 68 бригада показала уничтожение техники оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 12:03
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68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша опубликовала видео с некоторыми результатами работы оператора дронов.

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"Эффективность FPV-дронов невозможно переоценить! Ими можно как уничтожать грузовики, везущие БК или экипаж россиян, так и подбивать бронированную технику врага", – написали военные. 

  • 6 ноября Укроборонпром заявил, что запустил в серию аналог "шахедов" и освоил производство FPV-дронов.
  • Стратком ВСУ опубликовал снятое дроном наблюдения видео уничтожения станции РЭБ россиян в районе Светлодарска.

Смотрите также: ВСУ впервые уничтожили FPV-дронами ЗРК "Тор" за $24 миллиона – видео

Сергей Бережной
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