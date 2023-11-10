68 отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша опубликовала видео с некоторыми результатами работы оператора дронов.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
"Эффективность FPV-дронов невозможно переоценить! Ими можно как уничтожать грузовики, везущие БК или экипаж россиян, так и подбивать бронированную технику врага", – написали военные.
- 6 ноября Укроборонпром заявил, что запустил в серию аналог "шахедов" и освоил производство FPV-дронов.
- Стратком ВСУ опубликовал снятое дроном наблюдения видео уничтожения станции РЭБ россиян в районе Светлодарска.
Смотрите также: ВСУ впервые уничтожили FPV-дронами ЗРК "Тор" за $24 миллиона – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии