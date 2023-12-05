"Сьогодні в ударі". Свіже відео протиповітряного бою по "шахедах", робота триває

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив свіже відео боротьби з "шахедами", запущеними росіянами ввечері 5 грудня.

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"Сьогодні повітряне командування "Південь" – в ударі! Знищують усе – і ворожі літаки, і ударні дрони!" – написав Олещук.

Він повідомив, що на відео – знищення російських ударних БпЛА на півдні країни.

"Продовжуємо протиповітряний бій по "шахедах". Результати – зранку!" – додав командувач.

Сьогодні ввечері росіяни вчергове запустили "шахеди" по Україні: в Одесі чули вибух. Згодом фіксувався рух російських дронів у північно-західному напрямку.

На момент публікації новини тривогу оголошено у більшості областей України:

У ніч проти 5 грудня по Україні було запущено 17 російських "шахедів" та шість ракет С-300. Сили протиповітряної оборони знищили 10 дронів у різних регіонах. Було три прильоти по об'єкту інфраструктури у Львівській області.

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