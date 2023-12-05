"Сегодня в ударе". Свежее видео противовоздушного боя по "шахедам", работа продолжается

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал свежее видео борьбы с "шахедами", запущенными россиянами вечером 5 декабря.

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"Сегодня воздушное командование "Юг" – в ударе! Уничтожают все – и вражеские самолеты, и ударные дроны!" – написал Олещук.

Он сообщил, что на видео – уничтожение российских ударных БпЛА на юге страны.

"Продолжаем противовоздушный бой по "шахедам". Результаты – утром!" – добавил командующий.

Сегодня вечером россияне в очередной раз запустили "шахеды" по Украине: в Одессе слышали взрыв. Позднее фиксировалось движение российских дронов в северо-западном направлении.

На момент публикации новости тревога объявлена в большинстве областей Украины:

В ночь на 5 декабря по Украине было запущено 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах. Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

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