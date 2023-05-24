RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Спецпідрозділ СБУ показав роботу дронів-камікадзе по техніці окупантів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 17:52
Фото - скриншот із відео
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Мавік підірвав російську МТ-ЛБ, але не встиг втікти від вогненної кулі – відео детонації
Мавік підірвав російську МТ-ЛБ, але не встиг втікти від вогненної кулі – відео детонації

СБУ опублікувала чергову добірку записів успішних ударів дронів-камікадзе по техніці окупантів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник – спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян", – йдеться у коментарі до відео.

СБУ зазначає, що "це лише невелика частина роботи наших воїнів" і "чекайте на продовження".

Дивіться також:

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнасбувідеодрон-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 