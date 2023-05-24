СБУ опублікувала чергову добірку записів успішних ударів дронів-камікадзе по техніці окупантів.
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"Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник – спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян", – йдеться у коментарі до відео.
СБУ зазначає, що "це лише невелика частина роботи наших воїнів" і "чекайте на продовження".
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