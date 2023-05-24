UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спецназ СБУ показал работу дронов-камикадзе по технике оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 17:52
Фото - скриншот из видео
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации
Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации

СБУ опубликовала очередную подборку записей успешных ударов дронов-камикадзе по технике оккупантов. 

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Тяжелая бронированная техника, грузовики с пехотой и боеприпасами, даже вражеский беспилотник – спецназовцы СБУ активно пополняют список потерь россиян", – говорится в комментарии к видео.

СБУ отмечает, что "это лишь небольшая часть работы наших воинов" и "продолжение следует".

Смотрите также: 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасбувидеодрон-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 