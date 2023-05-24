СБУ опубликовала очередную подборку записей успешных ударов дронов-камикадзе по технике оккупантов.
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"Тяжелая бронированная техника, грузовики с пехотой и боеприпасами, даже вражеский беспилотник – спецназовцы СБУ активно пополняют список потерь россиян", – говорится в комментарии к видео.
СБУ отмечает, что "это лишь небольшая часть работы наших воинов" и "продолжение следует".
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