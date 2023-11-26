25 листопада у Верховній Раді відбулося спеціальне засідання, присвячене 90-й річниці Голодомору. У ньому взяли участь спікери кількох іноземних парламентів, але особливе захоплення у депутатів викликав виступ спікера парламенту Фінляндської Республіки Юссі Халла-ахо, бо він говорив чистою українською мовою.

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Він нагадав, що у 1939 році Фінляндія, як і Україна у 2022 році, стала жертвою російських імперіалістичних амбіцій.

"Попри весь наївний оптимізм, після холодної війни ментальність і характер російської держави не змінилися. Як тоді, так і сьогодні вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов'язань. Вона не цінує життя ні своїх, ні чужих. Вона вважає, що має право вето на вибори своїх сусідів, право вето навіть на їх існування", – сказав Халла-ахо.

"Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою", – сказав він.

Фінський спікер сказав, що його країна надіслала до України 20 пакетів військової допомоги й буде підтримувати Україну так довго, як треба буде.

"Наш парламент, на відміну від багатьох інших, ніколи не видавав декларації про історичні події. У нас навіть немає процедури для цього. Але на минулому тижні глави всіх дев'яти парламентських фракцій разом з переважною більшістю депутатів підписали спільну заяву, в якій констатується, що Голодомор, є підстави вважати геноцидом українського народу, скоєним радянською владою, і його слід називати таким, тобто геноцидом", – додав він.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після цього виступу сказав, що у Халла-ахо "блискуча українська мова" і подякував йому.

З початком повномасштабної агресії Росії проти України ставлення жителів Фінляндії до пересічних росіян різко погіршилося.

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