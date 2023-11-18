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Фіни погіршили ставлення до росіян. І половина не вважає їх "приємними людьми" – опитування

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 14:01
Фіни погіршили ставлення до росіян. І половина не вважає їх
Прапор Фінляндії (Фото: ЕРА, MAURITZ ANTIN)

З початком повномасштабної агресії Росії проти України ставлення жителів Фінляндії до пересічних росіян різко погіршилося. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фінським форумом бізнесу та політики (EVA).

Як зазначають соціологи, до великої війни фіни досить схвально ставилися до росіян і висловлювали невдоволення хіба що державою та її керівництвом.

Однак зараз лише 33% громадян Фінляндії вважають росіян "приємними людьми", і це на 25% менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Переважна більшість (62%) фінів вважають, що пересічні росіяни також частково винні у війні проти України, оскільки не виступають проти неї. 22% фінів вважають, що від пересічних росіян не варто очікувати опору агресії.

Крім того, опитування торкалося й ставлення громадян Фінляндії до Росії загалом.

Майже всі опитані вважають РФ нестабільною і непередбачуваною (93%), великою державою, яка прагне до експансії (89%), з великою військовою загрозою (85%).

Майже половина (48%) фінів також вважають, що РФ перебуває на межі громадянської війни.

Опитування було проведене Фінським форумом бізнесу та політики (EVA) у період з 15 до 27 вересня 2023 року, результати ґрунтуються на відповідях 2045 осіб старших за 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2-3 відсоткові пункти.

  • Порівну розділилися німці, коли Мангеймська дослідницька група з виборів провела опитування для каналу ZDF з питанням "Чи має Захід змусити Україну поступитися частиною території Росії задля встановлення миру?"

  • Близько 52% опитаних угорців назвали "неприйнятною" нещодавню зустріч прем'єр-міністра країни Віктора Орбана з диктатором Володимиром Путіним у Китаї. 

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Мілана Головань
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