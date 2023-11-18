Фіни погіршили ставлення до росіян. І половина не вважає їх "приємними людьми" – опитування

З початком повномасштабної агресії Росії проти України ставлення жителів Фінляндії до пересічних росіян різко погіршилося. Про це свідчать результати опитування, проведеного Фінським форумом бізнесу та політики (EVA).

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Як зазначають соціологи, до великої війни фіни досить схвально ставилися до росіян і висловлювали невдоволення хіба що державою та її керівництвом.

Однак зараз лише 33% громадян Фінляндії вважають росіян "приємними людьми", і це на 25% менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Переважна більшість (62%) фінів вважають, що пересічні росіяни також частково винні у війні проти України, оскільки не виступають проти неї. 22% фінів вважають, що від пересічних росіян не варто очікувати опору агресії.

Крім того, опитування торкалося й ставлення громадян Фінляндії до Росії загалом.

Майже всі опитані вважають РФ нестабільною і непередбачуваною (93%), великою державою, яка прагне до експансії (89%), з великою військовою загрозою (85%).

Майже половина (48%) фінів також вважають, що РФ перебуває на межі громадянської війни.

Опитування було проведене Фінським форумом бізнесу та політики (EVA) у період з 15 до 27 вересня 2023 року, результати ґрунтуються на відповідях 2045 осіб старших за 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2-3 відсоткові пункти.

Порівну розділилися німці, коли Мангеймська дослідницька група з виборів провела опитування для каналу ZDF з питанням "Чи має Захід змусити Україну поступитися частиною території Росії задля встановлення миру?"

Близько 52% опитаних угорців назвали "неприйнятною" нещодавню зустріч прем'єр-міністра країни Віктора Орбана з диктатором Володимиром Путіним у Китаї.

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