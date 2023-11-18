Финны ухудшили отношение к россиянам. И половина не считает их "приятными людьми" – опрос

С началом полномасштабной агрессии России против Украины мнение жителей Финляндии по отношению к рядовым россиянам резко ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Финским форумом бизнеса и политики (EVA).

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Как отмечают социологи, до большой войны финны довольно одобрительно относились к россиянам, и выражали недовольство разве что государством и его руководством.

Однако сейчас только 33% граждан Финляндии считают россиян "приятными людьми", и это на 25% меньше, чем в начале полномасштабного вторжения.

Подавляющее большинство (62%) финнов считают, что рядовые россияне также частично виноваты в войне против Украины, поскольку не выступают против нее. 22% финнов считают, что от рядовых россиян не следует ожидать сопротивления агрессии.

Кроме того, опрос затрагивал и отношение граждан Финляндии к России в целом.

Почти все опрошенные считают РФ нестабильным и непредсказуемым (93%), большим государством, стремящимся к экспансии (89%), и большой военной угрозой (85%).

Почти половина (48%) финнов также считает, что РФ находится на грани гражданской войны.

Опрос был проведен Финским форумом бизнеса и политики (EVA) в период с 15 по 27 сентября 2023 года, результаты основываются на ответах 2045 человек старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2-3 процентных пункта.

Поровну разделились немцы, когда Мангеймская исследовательская группа по выборам провела опрос для канала ZDF с вопросом "Должна ли Запад заставить Украину уступить часть территории России для установления мира?"

Около 52% опрошенных венгров назвали "неприемлемой" недавнюю встречу премьер-министра страны Виктора Орбана с диктатором Владимиром Путиным в Китае.

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