Нова хвиля підтримки України: Фінляндія оголосила про 20-й пакет, Нідерланди виділять 2 млрд євро
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонберг заявила, що уряд країни призначив додаткові 2 млрд євро на військову підтримку України у 2024 році. Про це вона повідомила в інтерв'ю агентству Reuters. Також, президент Фінляндії ухвалив рішення щодо постачання Україні 20-го пакета оборонного обладнання, інформує Міністерство оборони країни.
Оллонберг заявила, що це частина ширшого пакета допомоги, який Нідерланди нададуть Україні у 2024 році, у ньому є початкові 102 млн євро на реконструкцію й гуманітарну допомогу, які будуть збільшені протягом року в разі потреби.
За її словами, завдяки останньому пакету загальна сума підтримки Нідерландами України під час війни сягне близько 7,5 млрд євро.
"Найважливішим для мене є те, що наступного року ми надамо додатково 2 млрд євро на військову допомогу", – сказала Оллонгрен.
Підтримка буде надаватися на основі потреб України, сказала Оллонгрен, і може містити передові можливості безпілотників.
У матеріалі додається, що підтримка ППО, боєприпасів і військово-повітряних сил залишатиметься пріоритетом після того, як Нідерланди, Данія й інші союзники по НАТО створили центр підготовки українських пілотів для літаків F-16.
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Відповідне рішення щодо надання 20-того пакета оборонного обладнання для України президент Фінляндії ухвалив 17 листопада за пропозицією уряду.
"На карту в оборонній боротьбі України поставлено перспективу безпекового середовища для Європи й Фінляндії в цьому десятилітті. Разом з нашими союзниками ми залишаємось непохитними у нашому обов'язку підтримувати українців", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен.
Зазначається, що вартість заміни оборонних засобів, які містяться в цьому пакеті, оцінюється Фінляндією в 100 млн євро.
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За словами Хякканен, загальна сума компенсації за 20 пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією, становить 1,5 млрд євро.
У відомстві наголосили, що з оперативних міркувань, а також з метою убезпечення прибуття допомоги до місця призначення, подальші подробиці щодо вмісту пакета, способу його доставлення або графіку не надаються.
- Україна отримує від Нідерландів ракети для ЗРК Patriot і самі ці комплекси, артилерію та багато іншого. Нідерланди також готують льотчиків ЗСУ на F-16.
- 3 листопада Оллонгрен заявила, що до середини 2024 року Нідерланди зобов'язалися передати Україні снаряди й інші боєприпаси на суму 500 млн євро.
- 13 листопада стало відомо, що Фінляндія представить першу частину плану щодо відновлення України до кінця цього року.
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