Нідерланди нададуть Україні снарядів на пів мільярда євро – міністерка оборони

До середини 2024 року Нідерланди зобов'язалися передати Україні снаряди та інші боєприпаси на суму 500 млн євро. Про це заявила після візиту до України міністерка оборони королівства Кайса Оллонгрен, пише Het Parool.

"Тому що продовжувати боротьбу можна лише в тому разі, якщо вони [українці] знатимуть, що ми продовжимо відправляти подібні речі", — сказала вона.

З них близько €260 млн буде витрачено на артилерійські снаряди та €240 млн — на танкові боєприпаси.

Нідерланди зобов'язалися продовжувати безперебійне постачання певних боєприпасів, пише видання.

Окрім поїздки до Києва, голова Міноборони королівства відвідала Харків. За її словами, військова загроза в місті неподалік кордону РФ "відчутна".

Українці на фронті, в тилу та в уряді, сказала вона, як і раніше, "такі ж бойові, як і спочатку" [повномасштабного вторгнення РФ].

Оллонгрен додала, що це дає Україні "впевненість у завтрашньому дні, але треба бути стійкими".

While in Kyiv, I held talks with President @ZelenskyyUa and @rustem_umerov. With winter coming and the Russian hunger for war unrelenting, I reconfirmed NLD’s support for Ukraine, so that it will be able to carry on the fight. (2/3) pic.twitter.com/ChjIX5mhbw