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Нідерланди нададуть Україні снарядів на пів мільярда євро – міністерка оборони

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 12:56
Нідерланди нададуть Україні снарядів на пів мільярда євро – міністерка оборони - Фото
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (фото - EPA)

До середини 2024 року Нідерланди зобов'язалися передати Україні снаряди та інші боєприпаси на суму 500 млн євро. Про це заявила після візиту до України міністерка оборони королівства Кайса Оллонгрен, пише Het Parool.

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"Тому що продовжувати боротьбу можна лише в тому разі, якщо вони [українці] знатимуть, що ми продовжимо відправляти подібні речі", — сказала вона.

З них близько €260 млн буде витрачено на артилерійські снаряди та €240 млн — на танкові боєприпаси.

Нідерланди зобов'язалися продовжувати безперебійне постачання певних боєприпасів, пише видання.

Окрім поїздки до Києва, голова Міноборони королівства відвідала Харків. За її словами, військова загроза в місті неподалік кордону РФ "відчутна".

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Українці на фронті, в тилу та в уряді, сказала вона, як і раніше, "такі ж бойові, як і спочатку" [повномасштабного вторгнення РФ].

Оллонгрен додала, що це дає Україні "впевненість у завтрашньому дні, але треба бути стійкими".

Українці, як і раніше, впевнені, що мають продовжувати боротьбу, поділилася вона враженнями: "По суті, щоб повернути своє життя до такого, яким воно було раніше".

Вона запевнила, що Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні "стільки, скільки це необхідно".

  • Україна отримує від королівства ракети для ЗРК Patriot та самі ці комплекси, артилерію та багато іншого. Нідерланди також готують льотчиків ЗСУ на F-16.
  • 12 жовтня Оллонгрен повідомила, що Нідерланди "за кілька тижнів" відправлять до 18 винищувачів F-16 до центру підготовки українських льотчиків у Румунії.
Євген Пилипенко
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