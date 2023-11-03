Нидерланды передадут Украине снаряды на полмиллиарда евро – министр

До середины 2024 года Нидерланды обязались передать Украине боеприпасов и снарядов на сумму 500 млн евро. Об этом заявила после визита в Украину уходящий министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, пишет Het Parool.

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"Потому что продолжать борьбу можно только в том случае, если они [украинцы] будут знать, что мы продолжим отправлять подобные вещи", — сказала она.

Из них около €260 млн будет потрачено на артиллерийские снаряды и €240 млн — на танковые боеприпасы.

Нидерланды обязались продолжать бесперебойные поставки определенных боеприпасов, пишет издание.

Кроме поездки в Киев, глава Минобороны королевства посетила и Харьков. По ее словам, военная угроза в городе недалеко от границы РФ "ощутима".

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Украинцы на фронте, в тылу и в правительстве, сказала она, по-прежнему "такие же боевитые, как и вначале" [полномасштабного вторжения РФ].

Оллонгрен добавила, что это дает Украине "уверенность в завтрашнем дне, но нужно быть стойкими".

While in Kyiv, I held talks with President @ZelenskyyUa and @rustem_umerov. With winter coming and the Russian hunger for war unrelenting, I reconfirmed NLD’s support for Ukraine, so that it will be able to carry on the fight. (2/3) pic.twitter.com/ChjIX5mhbw — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 2, 2023

Украинцы по-прежнему уверены, что должны продолжать борьбу, поделилась она впечатлениями: "По сути, для того, чтобы вернуть свою жизнь такой, какой она была раньше".

Оллонгрен заверила, что Нидерланды будут продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько это необходимо".

Украина получает от королевства ракеты для ЗРК Patriot, сами комплексы, артиллерию и многое другое. Нидерланды также готовят летчиков ВСУ на F-16.

12 октября Оллонгрен сообщила, что Нидерланды "через несколько недель" отправят до 18 истребителей F-16 в центр подготовки украинских летчиков в Румынию.

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