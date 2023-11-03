Нидерланды передадут Украине снаряды на полмиллиарда евро – министр
До середины 2024 года Нидерланды обязались передать Украине боеприпасов и снарядов на сумму 500 млн евро. Об этом заявила после визита в Украину уходящий министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, пишет Het Parool.
"Потому что продолжать борьбу можно только в том случае, если они [украинцы] будут знать, что мы продолжим отправлять подобные вещи", — сказала она.
Из них около €260 млн будет потрачено на артиллерийские снаряды и €240 млн — на танковые боеприпасы.
Нидерланды обязались продолжать бесперебойные поставки определенных боеприпасов, пишет издание.
Кроме поездки в Киев, глава Минобороны королевства посетила и Харьков. По ее словам, военная угроза в городе недалеко от границы РФ "ощутима".
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Украинцы на фронте, в тылу и в правительстве, сказала она, по-прежнему "такие же боевитые, как и вначале" [полномасштабного вторжения РФ].
Оллонгрен добавила, что это дает Украине "уверенность в завтрашнем дне, но нужно быть стойкими".
While in Kyiv, I held talks with President @ZelenskyyUa and @rustem_umerov. With winter coming and the Russian hunger for war unrelenting, I reconfirmed NLD’s support for Ukraine, so that it will be able to carry on the fight. (2/3) pic.twitter.com/ChjIX5mhbw— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 2, 2023
Украинцы по-прежнему уверены, что должны продолжать борьбу, поделилась она впечатлениями: "По сути, для того, чтобы вернуть свою жизнь такой, какой она была раньше".
Оллонгрен заверила, что Нидерланды будут продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько это необходимо".
- Украина получает от королевства ракеты для ЗРК Patriot, сами комплексы, артиллерию и многое другое. Нидерланды также готовят летчиков ВСУ на F-16.
- 12 октября Оллонгрен сообщила, что Нидерланды "через несколько недель" отправят до 18 истребителей F-16 в центр подготовки украинских летчиков в Румынию.
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