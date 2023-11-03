UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нидерланды передадут Украине снаряды на полмиллиарда евро – министр

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 12:56
Нидерланды передадут Украине снаряды на полмиллиарда евро – министр - Фото
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (фото - EPA)

До середины 2024 года Нидерланды обязались передать Украине боеприпасов и снарядов на сумму 500 млн евро. Об этом заявила после визита в Украину уходящий министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, пишет Het Parool.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Потому что продолжать борьбу можно только в том случае, если они [украинцы] будут знать, что мы продолжим отправлять подобные вещи", — сказала она.

Из них около €260 млн будет потрачено на артиллерийские снаряды и €240 млн — на танковые боеприпасы.

Нидерланды обязались продолжать бесперебойные поставки определенных боеприпасов, пишет издание.

Кроме поездки в Киев, глава Минобороны королевства посетила и Харьков. По ее словам, военная угроза в городе недалеко от границы РФ "ощутима".

Читайте также: Politico: Премьер Нидерландов – фаворит на пост главы НАТО, но кое-что может помешать ему

Украинцы на фронте, в тылу и в правительстве, сказала она, по-прежнему "такие же боевитые, как и вначале" [полномасштабного вторжения РФ].

Оллонгрен добавила, что это дает Украине "уверенность в завтрашнем дне, но нужно быть стойкими".

Украинцы по-прежнему уверены, что должны продолжать борьбу, поделилась она впечатлениями: "По сути, для того, чтобы вернуть свою жизнь такой, какой она была раньше".

Оллонгрен заверила, что Нидерланды будут продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько это необходимо".

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снарядыбоеприпасывойнанидерландыартиллериявоенная помощьКайса Оллонгрен

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 