Нидерланды передадут Украине снаряды на полмиллиарда евро – министр

До середины 2024 года Нидерланды обязались передать Украине боеприпасов и снарядов на сумму 500 млн евро. Об этом заявила после визита в Украину уходящий министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, пишет Het Parool.

"Потому что продолжать борьбу можно только в том случае, если они [украинцы] будут знать, что мы продолжим отправлять подобные вещи", — сказала она.

Из них около €260 млн будет потрачено на артиллерийские снаряды и €240 млн — на танковые боеприпасы.

Нидерланды обязались продолжать бесперебойные поставки определенных боеприпасов, пишет издание.

Кроме поездки в Киев, глава Минобороны королевства посетила и Харьков. По ее словам, военная угроза в городе недалеко от границы РФ "ощутима".

Читайте также: Politico: Премьер Нидерландов – фаворит на пост главы НАТО, но кое-что может помешать ему

Украинцы на фронте, в тылу и в правительстве, сказала она, по-прежнему "такие же боевитые, как и вначале" [полномасштабного вторжения РФ].

Оллонгрен добавила, что это дает Украине "уверенность в завтрашнем дне, но нужно быть стойкими".

While in Kyiv, I held talks with President @ZelenskyyUa and @rustem_umerov. With winter coming and the Russian hunger for war unrelenting, I reconfirmed NLD’s support for Ukraine, so that it will be able to carry on the fight. (2/3) pic.twitter.com/ChjIX5mhbw