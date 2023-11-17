Новая волна поддержки: Финляндия объявила о 20-м пакете, Нидерланды выделят 2 млрд евро
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонберг заявила, что правительство страны назначило дополнительные 2 млрд евро на военную поддержку Украины в 2024 году. Об этом она сообщила в интервью агентству Reuters. Также президент Финляндии принял решение о поставке Украине 20-го пакета оборонного оборудования, информирует Министерство обороны страны.
Оллонберг заявила, что это часть более широкого пакета помощи, который Нидерланды предоставят Украине в 2024 году, он включает первоначальные 102 млн евро на реконструкцию и гуманитарную помощь, которые будут увеличены в течение года в случае необходимости.
По ее словам, благодаря последнему пакету общая сумма поддержки Нидерландами Украины во время войны составит около 7,5 млрд евро.
"Самым важным для меня является то, что в следующем году мы предоставим дополнительно 2 млрд евро на военную помощь", – сказала Оллонгрен.
Поддержка будет предоставляться на основе нужд Украины, сказала Оллонгрен, и может содержать передовые возможности беспилотников.
В материале добавляется, что поддержка ПВО, боеприпасов и военно-воздушных сил будет оставаться приоритетом после того, как Нидерланды, Дания и другие союзники НАТО создали центр подготовки украинских пилотов для самолетов F-16.
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Соответствующее решение о предоставлении 20-го пакета оборонного оборудования для Украины президент Финляндии принял 17 ноября по предложению правительства.
"На карту в оборонной борьбе Украины поставлена перспектива среды безопасности для Европы и Финляндии в этом десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в нашем долге поддерживать украинцев", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен.
Отмечается, что стоимость замены содержащихся в этом пакете оборонных средств оценивается Финляндией в 100 млн евро.
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По словам Хякканен, общая сумма компенсации за 20 пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией, составляет 1,5 млрд евро.
В ведомстве отметили, что по оперативным соображениям, а также с целью обеспечения прибытия помощи к месту назначения, дальнейшие подробности содержания пакета, способа его доставки или графика не предоставляются.
- Украина получает от Нидерландов ракеты для ЗРК Patriot и сами эти комплексы, артиллерию и многое другое. Нидерланды также готовят лётчиков ВСУ на F-16.
- 3 ноября Оллонгрен заявила, что к середине 2024 года Нидерланды обязались передать Украине снаряды и другие боеприпасы на сумму 500 млн евро.
- 13 ноября стало известно, что Финляндия представит первую часть плана по восстановлению Украины до конца этого года.
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