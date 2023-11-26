25 ноября в Верховной Раде состоялось специальное заседание, посвященное 90-й годовщине Голодомора. В нем приняли участие спикеры нескольких иностранных парламентов, но особое восхищение у депутатов вызвало выступление спикера парламента Финляндской Республики Юсси Халла-ахо, потому что он говорил на чистом украинском языке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он напомнил, что в 1939 году Финляндия, как и Украина в 2022 году, стала жертвой российских империалистических амбиций.

"Несмотря на весь наивный оптимизм, после холодной войны ментальность и характер российского государства не изменились. Как тогда, так и сегодня оно не уважает ни международное право, ни свои обязательства. Оно не ценит жизнь ни своих, ни чужих. РФ считает, что имеет право вето на выборы своих соседей, право вето даже на их существование", – сказал Халла-ахо.

"Россия уважает и понимает силу. На российский империализм следует ответить силой", — сказал он.

Финский спикер сказал, что его страна направила в Украину 20 пакетов военной помощи и будет поддерживать Украину так долго, как нужно будет.

"Наш парламент, в отличие от многих других, никогда не выдавал декларации об исторических событиях. У нас даже нет процедуры для этого. Но на прошлой неделе главы всех девяти парламентских фракций вместе с подавляющим большинством депутатов подписали совместное заявление, в котором констатируется, что Голодомор есть основания считать геноцидом украинского народа, совершенным советской властью, и его следует называть таким, то есть геноцидом", — добавил он.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук после этого выступления сказал, что у Халла-ахо "блестящий украинский язык" и поблагодарил его.

С началом полномасштабной агрессии России против Украины отношение жителей Финляндии к рядовым россиянам резко ухудшилось.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.