На ринку в місті Рені на Одещині представник військкомату вистрелив зі зброї у повітря при спробі вручити повістку місцевому жителю. У пресслужбі поліції Одеської області повідомили, що у разі доведення провини, працівник ТЦК може сісти в тюрму до семи років.

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Відео епізоду, який стався 18 червня, поширили у соцмережах. Автор одного з роликів стверджував, що військовий вистрелив у повітря при спробі затримати чоловіка та вручити йому повістку.

Наступного дня поліція кваліфікувала дії співробітника ТЦК як "хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень".

За даними правоохоронців, двоє військкомів у Рені посварилися із чоловіком, якому хотіли вручити повістку. Один із працівників ТЦК під час конфлікту вистрілив у повітря зі стартового пістолета, стверджують поліціянти.

Правоохоронці вилучили зброю, а підозрюваному, якщо його провину буде доведено, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років, додали у пресслужбі поліції.

16 лютого 2023 року у ЗСУ роз'яснили, кого мобілізують і що може бути за неявку за повісткою.

Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що план мобілізації, затверджений на початку широкомасштабного вторгнення, ще навіть не завершено.

24 квітня Резніков повідомив, що президент Володимир Зеленський рекомендував головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти співробітників територіальних центрів комплектування на фронт, а замість них набирати бійців із пораненнями.

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