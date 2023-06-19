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Стрелял, вручая повестку. В Одесской области военкому грозит тюрьма до 7 лет – видео видео

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19.06.2023, 12:11
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На рынке в городе Рени в Одесской области представитель военкомата выстрелил из оружия в воздух при попытке вручить повестку местному жителю. В пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что если вину представителя ТЦК докажут, он может сесть в тюрьму до семи лет.

Видео эпизода, произошедшего 18 июня, было распространено в соцсетях. Автор одного из роликов утверждал, что военный выстрелил в воздух при попытке задержать мужчину и вручить ему повестку.

На следующий день полиция квалифицировала действия сотрудника ТЦК как "хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений".

По данным правоохранителей, двое военкомов в Рени поссорились с мужчиной, которому хотели вручить повестку. Один из работников ТЦК во время конфликта выстрелил в воздух из стартового пистолета, утверждают полицейские.

Правоохранители изъяли оружие, а подозреваемому, если его вина будет доказана, грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет, добавили в пресс-службе полиции.

Фото: Одеський Telegram-канал
  • 16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.
  • Министр обороны Алексей Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще даже не завершен.
  • 24 апреля Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять сотрудников территориальных центров комплектования на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями.

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Милана Головань
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