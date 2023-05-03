Начальнику Одесского военкомата грозит 12 лет лишения свободы

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по фактам злоупотреблений. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГБР.

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Как отмечается, сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.

Начальника Одесского военкомата подозревают в том, что за вознаграждение он давал указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту злоупотребления должностным служебным положением в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Сообщается, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования отстранен от выполнения своих служебных полномочий.

"ГБР проверяет информацию в СМИ о несоответствующем заработке состояния семьи чиновника", – добавили в Бюро.

Должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки занимает полковник Олег Борисов.

16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще даже не завершен.

24 апреля Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять сотрудников территориальных центров комплектования на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями.

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Наталія Медведєва

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