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Начальнику Одесского военкомата грозит 12 лет лишения свободы

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 10:45
Начальнику Одесского военкомата грозит 12 лет лишения свободы - Фото
Фото: Одесский областной ТЦК та СП

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по фактам злоупотреблений. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГБР.

Как отмечается, сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.

Начальника Одесского военкомата подозревают в том, что за вознаграждение он давал указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту злоупотребления должностным служебным положением в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Сообщается, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования отстранен от выполнения своих служебных полномочий.

"ГБР проверяет информацию в СМИ о несоответствующем заработке состояния семьи чиновника", – добавили в Бюро.

Должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки занимает полковник Олег Борисов.

  • 16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.
  • Министр обороны Алексей Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще даже не завершен.
  • 24 апреля Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять сотрудников территориальных центров комплектования на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями. 

Читайте также: Мобилизация: в Раде недовольны некоторыми методами военкоматов, обсудят с военными

Наталія Медведєва
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