Начальнику Одесского военкомата грозит 12 лет лишения свободы
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по фактам злоупотреблений. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает ГБР.
Как отмечается, сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.
Начальника Одесского военкомата подозревают в том, что за вознаграждение он давал указание подчиненным не призывать тех или иных лиц.
Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту злоупотребления должностным служебным положением в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Сообщается, что начальник Одесского областного территориального центра комплектования отстранен от выполнения своих служебных полномочий.
"ГБР проверяет информацию в СМИ о несоответствующем заработке состояния семьи чиновника", – добавили в Бюро.
Должность начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки занимает полковник Олег Борисов.
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