Сили оборони знищили дві САУ "Піон" в тилу росіян – відео
Сили оборони знищили дві потужні самохідні артилерійські установки окупантів на території Донецької області. Про це повідомила 100 Окрема механізована бригада Збройних Сил України й опублікувала відповідне відео.
Дві гармати великої потужності 2С7 "Піон" знищили бійці батальйону безпілотних систем 100 ОМБр. Це сталося в глибокому тилу росіян – за 25 кілометрів від лінії фронту, біля тимчасово окупованого міста Горлівка.
Техніку знищено снайперськими скидами з дрона-бомбера. Корегування удару здійснювали аеророзвідники Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють".
2С7 "Піон" – радянська 203-мм самохідна артилерійська установка. Розроблена на Ленінградському Кіровському заводі. "Піон" призначений для придушення тилів, знищення особливо важливих об'єктів і засобів ядерного нападу в тактичній глибині на відстані до 47 км. На озброєнні – з 1975 року. Загалом було виготовлено близько 500 одиниць САУ.
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