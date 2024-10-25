Сили оборони завдали ударів по "Буках" в тилу росіян

У ніч проти 25 жовтня Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу "Бук-М2" та уразили "Бук-М3". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Військовослужбовці Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога.

Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

ДОВІДКА.

"Бук" – сімейство самохідних ЗРК, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, безпілотники) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км), в умовах інтенсивної радіопротидії. Він забезпечує прикриття наземних військ від авіації та здатен працювати з тилових районів по цілях за межами фронту.

Характерною особливістю "Бук-М3", яка візуально вирізняє його від попередньої моделі "Бук-M2", є нові зенітні ракети, що зберігаються у герметичних транспортно-пускових контейнерах циліндричної форми. Нові ракети комплексу значно розширили його потенціал, забезпечуючи перехоплення аеродинамічних цілей на відстані до 70 км та висоті до 35 000 м.