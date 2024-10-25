Силы обороны уничтожили радиолокационную станцию "Бук-М2" и поразили "Бук-М3" россиян

Они находились на временно оккупированной территории Луганской области

"Бук-М3" (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

В ночь на 25 октября Силы обороны уничтожили российскую радиолокационную станцию зенитно-ракетного комплекса "Бук-М2" и поразили "Бук-М3". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Военнослужащие Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили станцию радиолокационной подсветки целей и наведение ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" врага.

Цели находились на временно оккупированной территории Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения.

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