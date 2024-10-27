Силы обороны уничтожили две мощные самоходные артиллерийские установки оккупантов на территории Донецкой области. Об этом сообщила 100-я Отдельная механизированная бригада Вооруженных Сил Украины и опубликовала соответствующее видео.

Две пушки большой мощности 2С7 "Пион" уничтожили бойцы батальона беспилотных систем 100 ОМБр. Это произошло в глубоком тылу россиян – в 25 километрах от линии фронта, возле временно оккупированного города Горловка.

Техника уничтожена снайперскими сбросами из дрона-бомбера. Корректировку удара осуществляли аэроразведчики Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють".

СПРАВКА. 2С7 "Пион" – советская 203-мм самоходная артиллерийская установка. Разработана на Ленинградском Кировском заводе. "Пион" предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км. На вооружении – с 1975 года. В общей сложности было изготовлено около 500 единиц САУ.