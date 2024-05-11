У Донецьку гриміли вибухи: зруйновано ресторан. Окупанти скаржаться на HIMARS – фото, відео
У тимчасово окупованому Донецьку вдень 11 травня пролунав вибух – було завдано удару по ресторану Paradise. Про це повідомили місцеві окупанти, пропагандисти РФ та українське видання Новини Донбасу. Обережно, у відео є ненормативна лексика.
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Російські пропагандисти заявили, що удару було завдано по району Донецька, де збиралися учасники проросійського автопробігу на честь 10-річчя терористичної організації ДНР.
Ватажок терористичної організації ДНР Денис Пушилін написав про два удари нібито з HIMARS – по ресторану Paradise у Кіровському районі Донецька та недобудові поряд.
Новини Донбасу поспілкувалися із очевидцями – ті сказали, що перед ударами чули звук роботи сил протиповітряної оборони.
- 7 травня окупанти Луганська заявили про обстріл нафтобази в межах міста – стверджували, що удару було завдано нібито ракетою ATACMS.
- На супутникових фото видно, що внаслідок вибухів та пожежі на нафтобазі знищено щонайменше три ємності для зберігання палива.