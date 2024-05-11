У Донецьку гриміли вибухи: зруйновано ресторан. Окупанти скаржаться на HIMARS – фото, відео

У тимчасово окупованому Донецьку вдень 11 травня пролунав вибух – було завдано удару по ресторану Paradise. Про це повідомили місцеві окупанти, пропагандисти РФ та українське видання Новини Донбасу. Обережно, у відео є ненормативна лексика.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Російські пропагандисти заявили, що удару було завдано по району Донецька, де збиралися учасники проросійського автопробігу на честь 10-річчя терористичної організації ДНР.

Ватажок терористичної організації ДНР Денис Пушилін написав про два удари нібито з HIMARS – по ресторану Paradise у Кіровському районі Донецька та недобудові поряд.

Новини Донбасу поспілкувалися із очевидцями – ті сказали, що перед ударами чули звук роботи сил протиповітряної оборони.

Фото – соцмережі

Фото – соцмережі