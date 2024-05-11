В Донецке гремели взрывы: разрушен ресторан. Оккупанты жалуются на HIMARS – фото, видео
Во временно оккупированном Донецке днем 11 мая прогремел взрыв – был нанесен удар по ресторану Paradise. Об этом сообщили местные оккупанты, пропагандисты РФ и украинское издание Новини Донбасу. Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
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Российские пропагандисты заявили, что удар был нанесен по району Донецка, где собирались участники пророссийского автопробега в честь 10-летия террористической организации ДНР.
Главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин написал о двух ударах якобы из HIMARS – по ресторану Paradise в Кировском районе Донецка и по недострою рядом.
Новини Донбасу пообщались с очевидцами – те сказали, что перед ударами слышали звук работы сил противовоздушной обороны.
- 7 мая оккупанты Луганска заявили об обстреле нефтебазы в черте города – утверждали, что удар был нанесен якобы ракетой ATACMS.
- На спутниковых фото видно, что в результате взрывов и пожара на нефтебазе уничтожены по меньшей мере три емкости для хранения топлива.