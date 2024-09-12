Третя окрема штурмова бригада показала відео роботи нових українських "дронів-драконів" (dragon drones), які скидають на російські позиції термітну суміш.

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"Новий смертельний дрон-дракон проти окупантів: випалюємо цілі посадки за раз!" – йдеться в підписі до відео.

Військові зазначили, що це "ноу-хау у стилі лихого Вʼєтнаму".

Новий вид БпЛА було застосовано бійцями 3 ОШБр у Харківській області.

"Новинка у сфері дронів розпиляє запальну суміш та здатна знищити вщент ворожі позиції, склади БК і всю зайняту окупантами зеленку", – йдеться у повідомленні.

Нещодавно низка західних медіа, зокрема CNN, почали повідомляти про застосування українськими військами нового виду зброї – "дронів-драконів". Ці БпЛА скидають термітну суміш, що горить за температури близько 2200 градусів і може пропалювати метал і завдавати важких травм людям.

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