Удар "шахеда" по п'ятиповерхівці: у Чернігові завершено рятувальні роботи
Рятувальники завершили розбирати аварійні конструкції у п'ятиповерхівці в Чернігові, яка була пошкоджена ударом російського безпілотника типу Shahed ввечері 15 березня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Через атаку постраждала жінка – їй надали медичну допомогу.
Удар зруйнував четвертий та п'ятий поверхи будинку, пошкоджено шість машин та вікна у трьох сусідніх будинках.
Надзвичайники допомогли жителям винести з пошкодженого будинку 20 котів та демонтували аварійні конструкції з використанням висотної спецтехніки, розповіли в ДСНС.
"У пункті незламності постраждалим надавалася вся необхідна допомога, гаряча їжа, напої. 48 людей отримали психологічну допомогу", – додає відомство.
Ліквідувати наслідки атаки допомагали правоохоронці, комунальні служби, волонтери та громадські організації.
- Ввечері 15 березня росіяни поцілили "шахедом" по п'ятиповерхівці у Чернігові, інший безпілотник пошкодив два приватні будинки.
- Впродовж цього тижня окупанти атакували Україну понад 1020 ударними дронами, майже 1360 керованими авіабомбами та більш ніж 10 ракетами різних типів.