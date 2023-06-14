Державна прикордонна служба показала відео знищення російських окупантів за допомогою української артилерії.

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"Пекельний пікнік окупантів в Україні – чай і запальний… вогник", – йдеться в підписі до відео.

Зазначається, що прикордонники передали координати артилеристам 92 окремої механізованої бригади ЗСУ, і ті завдали удару.

У ДПСУ не уточнили, коли і на якому напрямку фронту було знято відео.

Від початку повномасштабного вторгнення українські сили знищили орієнтовно 217 330 росіян. За минулу добу було вбито 680 окупантів.

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