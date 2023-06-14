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Українська артилерія влаштувала росіянам "пекельний пікнік" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 14:26
Відео: ДПСУ
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Державна прикордонна служба показала відео знищення російських окупантів за допомогою української артилерії.

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"Пекельний пікнік окупантів в Україні – чай і запальний… вогник", – йдеться в підписі до відео.

Зазначається, що прикордонники передали координати артилеристам 92 окремої механізованої бригади ЗСУ, і ті завдали удару.

У ДПСУ не уточнили, коли і на якому напрямку фронту було знято відео.

  • Від початку повномасштабного вторгнення українські сили знищили орієнтовно 217 330 росіян. За минулу добу було вбито 680 окупантів.

Дивіться також: Воїни ударної роти дронів "Ахіллес" знищили "аеродром" БПЛА росіян під Сватовим: відео

Оксана Житнюк
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війнаДПСУ92 бригада
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