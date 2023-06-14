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Втрати Росії: Знищено 680 окупантів, 36 одиниць техніки та 17 артсистем за добу

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 08:03
Втрати Росії: Знищено 680 окупантів, 36 одиниць техніки та 17 артсистем за добу - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України знищили 680 російських окупантів, спалили 36 одиниць техніки та 17 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що ворог атакує на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, за добу було 28 бойових зіткнень.

Загальні втрати армії РФ під час великої війни склали:

– особового складу – 217 330 (+680),

– танків – 3943 (+8),

– бойових броньованих машин – 7653 (+11),

– артилерійських систем – 3783 (+17),

– РСЗВ – 603 (+2),

– засобів ППО – 364 (+1),

– літаків – 314,

– вертольотів – 300,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15),

– крилатих ракет – 1196 (+13)

– кораблів/катерів – 18,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9),

– спеціальної техніки – 516 (+5).

Втрати Росії: Знищено 680 окупантів, 36 одиниць техніки та 17 артсистем за добу
  • ЗСУ просуваються також на Донецькому та Таврійському напрямах: за тиждень звільнено сім населених пунктів, 90 кв. км землі.
  • Вранці 13 червня у Генштабі повідомили, що минулої доби просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км.
  • У Міноборони розповіли про те, як Росія намагається гальмувати просування ЗСУ на півдні та сході.

Читайте також: Зеленський про наступ ЗСУ: Є просування вперед в умовах неймовірно важких боїв

Наталія Медведєва
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