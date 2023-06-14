RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Окупанти безуспішно атакують у районах Бахмута, Маринки та Лимана – карта

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 06:54
Генштаб: Окупанти безуспішно атакують у районах Бахмута, Маринки та Лимана – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти продовжували безуспішні атаки в районах Бахмута, Маринки та Лимана. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 червня.

Як зазначається, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей – минулої доби на вказаній ділянці фронту сталося 28 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки.

Генштаб: Окупанти безуспішно атакують у районах Бахмута, Маринки та Лимана – карта

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори.

Генштаб: Окупанти безуспішно атакують у районах Бахмута, Маринки та Лимана – карта

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка.

Генштаб: Окупанти безуспішно атакують у районах Бахмута, Маринки та Лимана – карта

У Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Генштаб: Окупанти безуспішно атакують у районах Бахмута, Маринки та Лимана – карта

Авіація сил оборони на добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, вісім районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

  • ЗСУ просуваються також на Донецькому та Таврійському напрямах: за тиждень звільнено сім населених пунктів, 90 кв. км землі.
  • Вранці 13 червня у Генштабі повідомили, що минулої доби просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км.
  • У Міноборони розповіли про те, як Росія намагається гальмувати просування ЗСУ на півдні та сході.

Читайте також: Зеленський про наступ ЗСУ: Є просування вперед в умовах неймовірно важких боїв

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназведенняГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 