Генштаб: Окупанти безуспішно атакують у районах Бахмута, Маринки та Лимана – карта

Минулої доби російські окупанти продовжували безуспішні атаки в районах Бахмута, Маринки та Лимана. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 червня.

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Як зазначається, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей – минулої доби на вказаній ділянці фронту сталося 28 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки.

На Бахмутському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори.

На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили всі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка.

У Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація сил оборони на добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та чотири – по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, вісім районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, два засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

ЗСУ просуваються також на Донецькому та Таврійському напрямах: за тиждень звільнено сім населених пунктів, 90 кв. км землі.

Вранці 13 червня у Генштабі повідомили, що минулої доби просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км.

У Міноборони розповіли про те, як Росія намагається гальмувати просування ЗСУ на півдні та сході.

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