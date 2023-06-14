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Генштаб: Оккупанты безуспешно атакуют в районах Бахмута, Маринки и Лимана – карта

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 06:54
Генштаб: Оккупанты безуспешно атакуют в районах Бахмута, Маринки и Лимана – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В минувшие сутки российские оккупанты продолжали безуспешные атаки в районах Бахмута, Маринки и Лимана. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 июня.

Как отмечается, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей – за прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 28 боевых столкновений.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздоловки.

Генштаб: Оккупанты безуспешно атакуют в районах Бахмута, Маринки и Лимана – карта

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия по направлению Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы.

Генштаб: Оккупанты безуспешно атакуют в районах Бахмута, Маринки и Лимана – карта

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Генштаб: Оккупанты безуспешно атакуют в районах Бахмута, Маринки и Лимана – карта

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Генштаб: Оккупанты безуспешно атакуют в районах Бахмута, Маринки и Лимана – карта

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, три склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях, два средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы.

  • ВСУ продвигаются также на Донецком и Таврическом направлениях: за неделю освобождены семь населенных пунктов, 90 кв. км земли.
  • Утром 13 июня в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки продвижение украинских войск на Бахмутском направлении составляло 250 метров, на Торецком направлении – 200 м, на Бердянском направлении – от 500 м до 1 км.
  • В Минобороны рассказали о том, как Россия пытается тормозить продвижение ВСУ на юге и востоке.

Читайте также: Зеленский о наступлении ВСУ: Есть продвижение вперед в условиях невероятно тяжелых боев

Наталья Медведева
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