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Потери России: Уничтожено 680 оккупантов, 36 единиц техники и 17 артсистем за сутки

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 08:03
Потери России: Уничтожено 680 оккупантов, 36 единиц техники и 17 артсистем за сутки - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины уничтожили 680 российских оккупантов, сожгли 36 единиц техники и 17 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что враг атакует на Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Шахтерском направлениях, за сутки было 28 боевых столкновений.

Общие потери армии РФ во время большой войны составили:

— личного состава — 217 330 (+680),

— танков — 3943 (+8),

— боевых бронированных машин — 7653 (+11),

— артиллерийских систем — 3783 (+17),

— РСЗО — 603 (+2),

— средств ПВО — 364 (+1),

— самолетов — 314,

— вертолетов — 300,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3324 (+15),

— крылатых ракет — 1196 (+13)

— кораблей/катеров — 18,

—  автомобильной техники и автоцистерн — 6482 (+9),

— специальной техники — 516 (+5).

Потери России: Уничтожено 680 оккупантов, 36 единиц техники и 17 артсистем за сутки
  • ВСУ продвигаются также на Донецком и Таврическом направлениях: за неделю освобождены семь населенных пунктов, 90 кв. км земли.
  • Утром 13 июня в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки продвижение украинских войск на Бахмутском направлении составляло 250 метров, на Торецком направлении – 200 м, на Бердянском направлении – от 500 м до 1 км.
  • В Минобороны рассказали о том, как Россия пытается тормозить продвижение ВСУ на юге и востоке.

Читайте также: Зеленский о наступлении ВСУ: Есть продвижение вперед в условиях невероятно тяжелых боев

Наталья Медведева
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войнапотеригенштаб
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