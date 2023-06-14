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Украинская артиллерия устроила россиянам "адский пикник" – видео видео

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14.06.2023, 14:26
Видео: ГПСУ
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Государственная пограничная служба показала видео уничтожения российских оккупантов с помощью украинской артиллерии.

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"Адский пикник оккупантов в Украине – чай и зажигательный… огонек", – говорится в подписи к видео.

Отмечается, что пограничники передали координаты артиллеристам 92 отдельной механизированной бригады ВСУ, и те нанесли удар.

В ГПСУ не уточнили, когда и на каком направлении фронта было снято видео.

  • С начала полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили ориентировочно 217 330 россиян. За минувшие сутки были убиты 680 оккупантов.

Смотрите также: Воины ударной роты дронов "Ахиллес" уничтожили "аэродром" БПЛА россиян под Сватово: видео

Оксана Житнюк
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