Государственная пограничная служба показала видео уничтожения российских оккупантов с помощью украинской артиллерии.
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"Адский пикник оккупантов в Украине – чай и зажигательный… огонек", – говорится в подписи к видео.
Отмечается, что пограничники передали координаты артиллеристам 92 отдельной механизированной бригады ВСУ, и те нанесли удар.
В ГПСУ не уточнили, когда и на каком направлении фронта было снято видео.
- С начала полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили ориентировочно 217 330 россиян. За минувшие сутки были убиты 680 оккупантов.
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