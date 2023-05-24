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Український дрон вдало влучив у склад боєкомплекту окупантів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 10:15
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Військовослужбовці 66 окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України підірвали склад боєкомплекту російських окупантів. Відповідне відео опубліковано в Telegram 66 ОМБр.

"Народна мудрість каже: "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути", – написали бійці у коментарі до ролика.

На відео, яке знято камерою дрона, зафіксовано, як він підлітає до посадки, де росіяни сховали свій склад боєкомплекту. БПЛА скидає гранату, відбувається потужний вибух, і дрон відлітає.

  • Бійці третьої окремої штурмової бригади Збройних Сил показали, як провели штурмову операцію на Бахмутському напрямку.

Дивіться також: Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Наталія Медведєва
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