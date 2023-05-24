Військовослужбовці 66 окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України підірвали склад боєкомплекту російських окупантів. Відповідне відео опубліковано в Telegram 66 ОМБр.

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"Народна мудрість каже: "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути", – написали бійці у коментарі до ролика.

На відео, яке знято камерою дрона, зафіксовано, як він підлітає до посадки, де росіяни сховали свій склад боєкомплекту. БПЛА скидає гранату, відбувається потужний вибух, і дрон відлітає.

Бійці третьої окремої штурмової бригади Збройних Сил показали, як провели штурмову операцію на Бахмутському напрямку.

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