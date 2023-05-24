Военнослужащие 66 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины взорвали склад боекомплекта российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано в Telegram 66 ОМБр.

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"Народная мудрость гласит: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", – написали бойцы в комментарии к ролику.

На видео, которое снято камерой дрона, зафиксировано, как он подлетает к посадке, где россияне спрятали свой склад боекомплекта. БПЛА сбрасывает гранату, происходит мощный взрыв, и дрон улетает.

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил показали, как провели штурмовую операцию на Бахмутском направлении.

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