На одному з південних напрямків воїни Сил спеціальних операцій спрямували FVP-дрон на позицію окупантів, знищивши переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла" та його власників. Відео опублікували у Facebook.

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Оператори ССО використали ударний дрон саме в той момент, коли окупанти чергували на позиції, зазначають військові.

"Точним влучанням її було знищено разом з зенітним комплексом та його власниками", – йдеться в описі відео.

9 травня 2023 року нацгвардієць збив з ПЗРК "Ігла" російську крилату ракету Х-55, яка летіла на Київ.

12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

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