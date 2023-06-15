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Український FPV-дрон знищив російський ПЗРК "Ігла" разом з його власниками – відео ССО видео

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15.06.2023, 14:45
Відео: ССО
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На одному з південних напрямків воїни Сил спеціальних операцій спрямували FVP-дрон на позицію окупантів, знищивши переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла" та його власників. Відео опублікували у Facebook.

Оператори ССО використали ударний дрон саме в той момент, коли окупанти чергували на позиції, зазначають військові.

"Точним влучанням її було знищено разом з зенітним комплексом та його власниками", – йдеться в описі відео.

9 травня 2023 року нацгвардієць збив з ПЗРК "Ігла" російську крилату ракету Х-55, яка летіла на Київ.

  • 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
  • 15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Дивіться також: Росіянин із ПЗРК сховався на даху багатоповерхівки та "зловив" український FPV-дрон — відео

Мілана Головань
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