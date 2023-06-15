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Украинский FPV-дрон уничтожил российский ПЗРК "Игла" вместе с его владельцами – видео ССО видео

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 14:45
Видео: ССО
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На одном из южных направлений воины Сил специальных операций направили FVP-дрон на позицию оккупантов, уничтожив переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла" и его владельцев. Видео опубликовали в Facebook.

Операторы ССО использовали ударный дрон именно в тот момент, когда оккупанты дежурили на позиции, отмечают военные.

"Точным попаданием ее было уничтожено вместе с зенитным комплексом и его владельцами", – говорится в описании видео.

9 мая 2023 года нацгвардеец сбил с ПЗРК "Игла" российскую крылатую ракету Х-55, летевшую на Киев.

  • 12 июня 2023 года в Минобороны заявили об увольнении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.
  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Смотрите также: Россиянин из ПЗРК скрылся на крыше многоэтажки и "поймал" украинский FPV-дрон — видео

Милана Головань
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