На одном из южных направлений воины Сил специальных операций направили FVP-дрон на позицию оккупантов, уничтожив переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла" и его владельцев. Видео опубликовали в Facebook.

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Операторы ССО использовали ударный дрон именно в тот момент, когда оккупанты дежурили на позиции, отмечают военные.

"Точным попаданием ее было уничтожено вместе с зенитным комплексом и его владельцами", – говорится в описании видео.

9 мая 2023 года нацгвардеец сбил с ПЗРК "Игла" российскую крылатую ракету Х-55, летевшую на Киев.

12 июня 2023 года в Минобороны заявили об увольнении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

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