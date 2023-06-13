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Відео аеророзвідників під Бахмутом: виявлення, коригування та знищення окупантів видео

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 10:43
Фото - скриншот із відео
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Група аеророзвідки "Медоїди" опублікувала відеодобірку епізодів своєї бойової роботи на околицях Бахмута.

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"Змонтували відео нашої роботи на Бахмуті. Розвідка. Корегування. Ураження з коптера. Робота групи вогневої підтримки", – пояснили автори ролика.

На відео показано як роботу дронів, так і роботу їхніх операторів у бойових умовах.

  • 12 червня Міноборони повідомило, що на Бахмутському напрямку ЗСУ вдалося просунутися на лівому та правому флангах та взяти під контроль 16 кв. км території.

Дивіться також: Російський окупант відстрілювався, але все одно "впіймав" дрон Goida в окопі – відео 18+

Сергій Бережний
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