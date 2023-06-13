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Видео аэроразведчиков под Бахмутом: обнаружение, корректировка и уничтожение оккупантов видео

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 10:43
Фото - скриншот с видео
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Группа аэроразведки "Медоїди" опубликовала видеоподборку эпизодов своей боевой работы в окрестностях Бахмута. 

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"Смонтировали видео работы на Бахмуте. Разведка. Корректировка. Поражение с коптера. Работа группы огневой поддержки", – пояснили авторы ролика.

На видео показаны как работа дронов, так и работа их операторов в боевых условиях.

  • 12 июня Минобороны сообщило, что на Бахмутском направлении ВСУ удалось продвинуться на левом и правом флангах и взять под контроль 16 кв. км территории.

Смотрите также: Российский оккупант отстреливался, но все равно "поймал" дрон Goida в окопе – видео 18+

Сергей Бережной
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