Группа аэроразведки "Медоїди" опубликовала видеоподборку эпизодов своей боевой работы в окрестностях Бахмута.
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"Смонтировали видео работы на Бахмуте. Разведка. Корректировка. Поражение с коптера. Работа группы огневой поддержки", – пояснили авторы ролика.
На видео показаны как работа дронов, так и работа их операторов в боевых условиях.
- 12 июня Минобороны сообщило, что на Бахмутском направлении ВСУ удалось продвинуться на левом и правом флангах и взять под контроль 16 кв. км территории.
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